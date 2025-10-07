Logo Tgcom24
Al confine ovest con gli Usa

La prima Superluna del 2025 vista da Tijuana, in Messico

Il momento in cui il satellite terrestre era alla minima distanza dalla Terra, circa 360mila chilometri

07 Ott 2025 - 07:30
00:28 

Dalla città di frontiera di Tijuana, al confine tra Stati Uniti e Messico, sull'Oceano Pacifico, la spettacolare vista della prima Superluna del 2025. Le immagini hanno catturato proprio Il momento in cui il satellite terrestre era alla minima distanza dalla Terra, circa 360mila chilometri. Questa Superluna è nota anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto, nomi legati soprattutto alle culture native americane: il fenomeno coincideva, infatti, con la fine della stagione del raccolto e i campi ormai spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede.

