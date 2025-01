La prima passeggiata spaziale del 2025

Williams e il collega Wilmore non torneranno sulla terra prima della fine di marzo a causa di un problema tecnico alla capsula Starliner della Boeing, con cui erano arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale il 5 giugno 2024. Dovevano rimanere in orbita solo otto giorni e invece ancora non sono riusciti a ritornare a casa perchè la capsula Dragon di Space X con cui viaggeranno verso la terra non è ancora pronta.

E seppur costretta a fluttuare senza gravità, l'astronauta ci ha regalato delle immagini mozzafiato.