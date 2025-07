La polizia al fianco degli anziani contro le truffe: Myrta Merlino testimonial

La polizia di Stato scende in campo accanto agli anziani per dire basta alle truffe. Al via sul sito e sui canali social della polizia una nuova campagna di sensibilizzazione con uno spot televisivo e social per informare i cittadini su un fenomeno ancora molto diffuso. La polizia invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto alle forze di polizia. Un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole. Nello spot sono raccontate due tipiche truffe: quella del finto corriere e quella dell'amico che chiede denaro per un familiare della vittima, falsamente coinvolto in un grave incidente. Nel finale della clip, una testimonial d'eccezione, Myrta Merlino, invita a non cadere nell'inganno e a rivolgersi alla Polizia di Stato in caso di bisogno.