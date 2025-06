La pillola amara del PD: dopo il referendum, ecco la sugar tax

"Per far la vita meno amara, me so' comprato sta chitara", cantava l'indimenticato Nino Manfredi. Ma oggi, invece, a rendere la vita più amara ci vuole pensare il PD. Che, per mandar giù l'amara medicina della disfatta referendaria, non ha trovato di meglio che presentare alla Camera una proposta di legge per "limitare il consumo degli zuccheri". Testo a firma di Eleonora Evi, con il contributo del collega deputato Marco Furfaro, che da sempre è il frontman della segreteria Schlein.