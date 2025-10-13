La pediatra Bozzola a Tgcom24: "Vaccinate i bambini contro l'influenza"

Sta per tornare la stagione dell'influenza e si torna a parlare di vaccinazioni, anche per i bambini. "Le vaccinazioni sono tutte importanti, sia obbligatorie che facoltative come quella dell'influenza", spiega a Tgcom24 la pediatra Elena Bozzola del Tavolo tecnico Vaccinazioni della Società italiana pediatria. "È possibile proteggere i piccoli dai 6 mesi in su dalle complicanze di quella che non è, purtroppo, sempre una banale malattia", sottolinea Bozzola.