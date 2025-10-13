Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Salute
L'INTERVISTA

La pediatra Bozzola a Tgcom24: "Vaccinate i bambini contro l'influenza"

"È possibile proteggere i piccoli dai 6 mesi in su dalle complicanze di quella che non è, purtroppo, sempre una banale malattia", sottolinea

13 Ott 2025 - 13:32
09:35 

Sta per tornare la stagione dell'influenza e si torna a parlare di vaccinazioni, anche per i bambini. "Le vaccinazioni sono tutte importanti, sia obbligatorie che facoltative come quella dell'influenza", spiega a Tgcom24 la pediatra Elena Bozzola del Tavolo tecnico Vaccinazioni della Società italiana pediatria. "È possibile proteggere i piccoli dai 6 mesi in su dalle complicanze di quella che non è, purtroppo, sempre una banale malattia", sottolinea Bozzola.

intervista tgcom24
vaccini
pediatra