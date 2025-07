La nuova vita per l'orsa JJ4 riparte dalla Germania

Dopo oltre due anni di "detenzione" nel centro faunistico del Casteller, in Trentino, l'orsa JJ4, ritenuta responsabile della morte di Andrea Papi, ha mosso i primi passi nella sua nuova "casa". Si tratta di un grande recinto immerso nella Foresta Nera, in Germania. Le immagini del suo arrivo sono state condivise dagli operatori del "Parco alternativo per orsi e lupi" di Bad Rippoldsau-Schapbach. Si tratta di un'area ampia e semi-naturale, alberata e lontana dalle gabbie e dal cemento. "Quando il cancello si è aperto, non ha esitato un secondo. Jj4 ha saputo subito cosa fare: uscire nel verde", si legge nel post su Instagram che accompagna il video.