La Nato lancia la missione "Sentinella dell'est"

La Nato mostra i muscoli, come non era mai accaduto in tempi recenti, per proteggere tutto il suo fianco orientale, dalle repubbliche baltiche fino al Mediterraneo, passando per il Mar Nero, direttamente coinvolto nella guerra in ucraina. All'indomani dalla violazione senza precedenti del suo spazio aereo in Polonia da parte della Russia, l'alleanza lancia una nuova missione, "sentinella dell'est", che è molto più di una risposta diretta alla maxi esercitazione congiunta tra Russia e Bielorussia, operazione che mobilita truppe di altri 20 paesi asiatici. In campo capacità militari "tradizionali" - ad esempio più jet, anche italiani - a cui si aggiungono nuovi strumenti "per affrontare le sfide specifiche associate all'uso dei droni". Al vaglio anche un'area cuscinetto, una sorta di no-fly zone, a cavallo fra Polonia e ucraina che consentirebbe di abbattere nuovi sciami di droni russi prima che questi entrino in territorio nato.