lo sostengono italiani e stranieri

La mozzarella porta la felicità, i risultati di una ricerca

Effettuato"in 5 Paesi europei da Nomisma e Arcadia lo studio offre un eccellente risultato sostenuto dai numeri del Consorzio Mozzarella Bufala DOP

di Dario Vito
24 Ott 2025 - 20:19
01:31 

La mozzarella, cosa rappresenta? "Felicità. Felicità e no dieta". Lo dicono gli italiani e soprattutto gli stranieri. La mozzarella di bufala campana è il cibo che rende più felici e tra quelli più ricercati sul web, con 37 milioni di utenti che ne parlano e si scambiano commenti. A decretarlo sono i risultati della ricerca di Nomisma e Arcadia, effettuata su 5 Paesi europei come Austria, Belgio, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera. "Per me è l’Italia", rispondono i turisti stranieri. Un eccellente risultato sostenuto dai numeri del Consorzio Mozzarella Bufala DOP. "Siamo il terzo consorzio italiano dopo Parmigiano e grana padano come formaggi. Circa 900 milioni di fatturato al consumo, 1.600 allevatori, 15mila dipendenti", illustra il presidente Domenico Raimondo. Il segreto della felicità risiede proprio nel lavoro che fanno quotidianamente i casari che trasmettono di generazione in generazione l'amore della mozzarella di Bufala.

