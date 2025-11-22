La Milano di Ornella Vanoni

Una donna dell'alta borghesia milanese, ma lontana da ogni forma di snobismo. Ornella Vanoni è Milano, ci ha sempre vissuto, il capoluogo lombardo e i suoi abitanti si sono sentiti rappresentati da lei. Ha incarnato l'eleganza, l'ironia, un certo senso pratico e modi spicci, che sembravano bruschi, ma non lo erano. Una milanesità rara che lei ha sempre sfoggiato con orgoglio. Non solo nei salotti bene, ma anche nelle osterie, nel carcere di San Vittore dove si è esibita, nei teatri della città, allo storico Blue Note e all'università Statale, che le ha conferito la laurea Honoris causa.