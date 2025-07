La mamma di Giogiò candidata alle regionali in Campania con la Lega

"Dobbiamo evitare che ci siano altri Giogiò, altri ragazzi che arrivando nel momento sbagliato smettano di avere un futuro".

Matteo Salvini spiega così la decisione di candidare alle prossime regionali in Campania Daniela Di Maggio, la madre di Giovanbattista Cutolo, Giogiò come tutti lo chiamavano, il 24enne ucciso in pieno centro a Napoli il 31 agosto di 2 anni fa per aver difeso un amico durante una bannale lite. Il suo assassino all'epoca aveva solo 16 anni.