La mamma del 15enne aggredito a Moncalieri: "I bulli devono pagare"

"Loro devono pagare per quello che hanno fatto a mio figlio, devono pagare tutto, questo". E' rotta dal pianto la voce di Sara, la madre del 15enne con alcune fragilità che la notte di Halloween è stato sequestrato, torturato, con sevizie, sputi, insulti, rasato, costretto a immergersi nel cuore della notte nelle acque gelide del fiume Tanaro e a una violenza sessuale, presumibilmente anche filmata, da tre ragazzi minorenni. Due maschi e una femmina, tutti di Moncalieri, comune alle porte di Torino e che lui credeva amici. "Io penso che la giustizia deve fare giustizia, devono pagare tutto". Mamma Sara li chiama mostri; i giovani di Moncalieri si stringono attorno al loro amico e vorrebbero farsi giustizia da soli. "So che tanti ragazzi vogliono bene a mio figlio e mi si apre il cuore perché so che mio figlio è protetto, però vorrei che passasse il messaggio che i ragazzi devono fidarsi della legge e non che se la devono fare da soli", conclude la donna.