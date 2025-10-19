La lettera di Marina Berlusconi al "Corriere della Sera"

"I libri sono da sempre anticorpi contro barbarie e totalitarismi, e oggi anche contro l'assottigliamento del pensiero imposto dallo smartphone", scrivedi Maria Vittoria Cora'
"C'è un rumore di fondo che attraversa il nostro tempo: guerre, radicalismi, intolleranze, manipolazione digitale. Dentro quel rumore libertà e democrazia sembrano voci isolate, ma sono le uniche che vale la pena continuare ad ascoltare. E sono voci che chi fa informazione e cultura deve sostenere, proteggere, amplificare". Sono le parole che aprono la lettera che Marina Berlusconi ha pubblicato sul "Corriere della Sera" per lanciare tre nuovi titoli della Silvio Berlusconi Editore, che - come scrive - a un anno dalla nascita dedica le sue uscite ai rischi e ai benefici della rivoluzione tecnologica e al suo rapporto col potere.
E poi l'attacco al "Far West digitale": "A differenza dei media tradizionali - scrive - le piattaforme prosperano in un mondo dove nessuno risponde di ciò che pubblica: contano solo i clic. Così cresce la marea di fake news, odio e rifiuto delle opinioni diverse". Ma anche un messaggio di fiducia:
"I libri - ricorda Marina Berlusconi - sono da sempre anticorpi contro barbarie e totalitarismi, e oggi anche contro l'assottigliamento del pensiero imposto dallo smartphone".