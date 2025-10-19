La lettera di Marina Berlusconi al "Corriere della Sera"

"C'è un rumore di fondo che attraversa il nostro tempo: guerre, radicalismi, intolleranze, manipolazione digitale. Dentro quel rumore libertà e democrazia sembrano voci isolate, ma sono le uniche che vale la pena continuare ad ascoltare. E sono voci che chi fa informazione e cultura deve sostenere, proteggere, amplificare". Sono le parole che aprono la lettera che Marina Berlusconi ha pubblicato sul "Corriere della Sera" per lanciare tre nuovi titoli della Silvio Berlusconi Editore, che - come scrive - a un anno dalla nascita dedica le sue uscite ai rischi e ai benefici della rivoluzione tecnologica e al suo rapporto col potere.