La Guardia costiera libica spara per 20 minuti contro la Ocean Viking

La Ocean Viking denuncia un grave attacco da parte della Guardia Costiera libica: la nave di soccorso, noleggiata da Sos Mediterranee e IFRC, è stata colpita a fuoco per oltre 20 minuti a 40 miglia dalla Libia. A bordo vi erano 87 sopravvissuti e l’equipaggio. Nell’episodio nessuno è rimasto ferito, ma sono stati riportati gravi danni alla nave e alle attrezzature