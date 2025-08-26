Logo Tgcom24
la denuncia di Sos Mediterranee

La Guardia costiera libica spara per 20 minuti contro la Ocean Viking

26 Ago 2025 - 10:54
La Ocean Viking denuncia un grave attacco da parte della Guardia Costiera libica: la nave di soccorso, noleggiata da Sos Mediterranee e IFRC, è stata colpita a fuoco per oltre 20 minuti a 40 miglia dalla Libia. A bordo vi erano 87 sopravvissuti e l’equipaggio. Nell’episodio nessuno è rimasto ferito, ma sono stati riportati gravi danni alla nave e alle attrezzature

