La Grecia è nella morsa degli incendi

In Grecia un incendio sta bruciando i boschi attorno alle località balneari di Palaia Fokaia e Thymari una cinquantina di chilometri a sud di Atene. Centinaia di vigili del fuoco, volontari, una decina di aerei, elicotteri e due imbarcazioni della guardia costiera sono al lavoro per spegnere le fiamme, mentre le autorità hanno ordinato l'evacuazione di cinque comunità turistiche nell’area. Campi, uliveti e appezzamenti di terreno, alcune case, sono stati distrutti dalle fiamme. Una nube di fumo nero incombe sulle spiagge del Golfo Saronico. In tutta la Grecia, come ogni estate, la stagione degli incendi è iniziata in coincidenza con la fine di giugno, quando le alte temperature, il clima secco e il forte vento alimentano le fiamme.