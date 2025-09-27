Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Si spacca la spedizione

La Flotilla insiste ma perde pezzi

La portavoce torna in Italia per dialogare con le istituzioni dopo l'appello del Presidente Mattarella

di Francesca Romanelli
27 Set 2025 - 12:57
01:36 

La spedizione italiana si è spaccata. Dieci italiani a bordo della Global Sumud Flotilla hanno lasciato le imbarcazioni. La decisione arriva due giorni dopo il nuovo attacco di droni sulla Flotilla e a poche ore dall'appello di Sergio Mattarella. "Non mettete a rischio la vostra incolumità" ha detto il Presidente della Repubblica, suggerendo agli attivisti di accettare la mediazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme che si è offerto di prendere in consegna gli aiuti umanitari a Cipro e trasportarli a Gaza. Formalmente la Flotilla italiana ha respinto l’appello del Quirinale, intanto però la portavoce Maria Elena Delia è rientrata per trattare con le istituzioni.   

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri