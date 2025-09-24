La festa del raccolto in Cina

Dalle risaie dorate nel Nord-Est ai frutteti del centro fino alla pesca nel Sud: la Cina celebra la sua produzione con l'ottava festa del raccolto. In coincidenza con l'equinozio d'autunno, nella città di Zhaoyuan, si sono svolti spettacoli, festeggiamenti e fiere che hanno riunito i residenti urbani e rurali in una celebrazione condivisa. Con lo slogan "Celebrare i raccolti agricoli, godere di una vita migliore", la Cina chiude un ricco piano quinquennale iniziato nel 2021.