una storia da Pisa

La favola del cavallo campione nonostante la cecità diventa un film

Ora Laghat è in pensione ma in carriera ha tagliato il traguardo 26 volte vincendo anche la sua disabilità

di Federico Mastria
13 Dic 2025 - 20:45
01:17 

Per diventare veramente famoso ha dovuto aspettare la pensione. E' la storia di Laghat, il purosangue inglese oggi 22enne che ha visto la sua vita e la sua carriera agonistica diventare prima un libro di successo e ora un apprezzato film di Natale in programmazione in questi giorni nei cinema di tutta Italia. Non è un romanzo, non è finzione... Una micosi a un anno gli ha tolto la vista, ma non il talento. Soprattutto non gli ha tolto l’affetto del suo allenatore, Federico De Paola, che, a Pisa, lo ha sempre accudito come un figlio spingendo Laghat a tagliare il traguardo per primo ben 26 volte.

