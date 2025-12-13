La favola del cavallo campione nonostante la cecità diventa un film

Ora Laghat è in pensione ma in carriera ha tagliato il traguardo 26 volte vincendo anche la sua disabilitàdi Federico Mastria
Per diventare veramente famoso ha dovuto aspettare la pensione. E' la storia di Laghat, il purosangue inglese oggi 22enne che ha visto la sua vita e la sua carriera agonistica diventare prima un libro di successo e ora un apprezzato film di Natale in programmazione in questi giorni nei cinema di tutta Italia. Non è un romanzo, non è finzione... Una micosi a un anno gli ha tolto la vista, ma non il talento. Soprattutto non gli ha tolto l’affetto del suo allenatore, Federico De Paola, che, a Pisa, lo ha sempre accudito come un figlio spingendo Laghat a tagliare il traguardo per primo ben 26 volte.