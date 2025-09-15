Logo Tgcom24
Allo zoo di Chicago

La dolcezza dei cuccioli di leopardo che giocano con la mamma

Si tratta di una specie in via di estinzione originaria della Russia sud-orientale

15 Set 2025 - 17:29
01:07 

Due cuccioli di leopardo dell'Amur, specie in via di estinzione originaria della Russia sud-orientale e della Cina settentrionale, stanno imparando a cacciare e a giocare allo zoo Brookfield di Chicago, nell'Illinois. I responsabili del parco zoologico hanno affermato che i piccoli, assieme alla loro mamma, stanno esplorando l'habitat e stanno imparando a saltare. Sono nati il 14 luglio, pesano circa 2,7 kg e, dopo un recente esame, sono stati dichiarati in buona salute.

