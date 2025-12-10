Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Le voci

La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco

È la prima volta che viene riconosciuta non una singola specialità o pratica gastronomica, ma l'intera cucina di un Paese, con i suoi gesti, le ricette, le ritualità

di Michelangelo Iuliano
10 Dic 2025 - 13:34
01:26 

Oggi è un giorno storico per mettersi a tavola e assaggiare le prelibatezze della nostra tradizione: la cucina italiana è entrata ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A Nuova Delhi il comitato intergovernativo dell'Unesco, l'agenzia dell'Onu per la promozione della pace attraverso la cultura, la scienza e l'istruzione, ha detto sì. È la prima volta che viene riconosciuta non una singola specialità o pratica gastronomica, ma l'intera cucina di un Paese, con i suoi gesti, le ricette, le ritualità.

cucina