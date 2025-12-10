La cucina italiana patrimonio dell'umanità Unesco

Oggi è un giorno storico per mettersi a tavola e assaggiare le prelibatezze della nostra tradizione: la cucina italiana è entrata ufficialmente nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. A Nuova Delhi il comitato intergovernativo dell'Unesco, l'agenzia dell'Onu per la promozione della pace attraverso la cultura, la scienza e l'istruzione, ha detto sì. È la prima volta che viene riconosciuta non una singola specialità o pratica gastronomica, ma l'intera cucina di un Paese, con i suoi gesti, le ricette, le ritualità.