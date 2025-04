La Corte suprema britannica: "È legalmente donna solo chi è nata biologicamente femmina"

È una sentenza storica, e che farà molto discutere, quella pronunciata la mattina del 16 aprile dalla Corte suprema britannica: i cinque giudici supremi del Regno Unito hanno sentenziato all’unanimità che la definizione legale di donna non include le donne transgender, anche se in possesso di certificati di riconoscimento di genere. Cioè, da oggi a Londra la legge riconosce come donna solo chi è nata biologicamente di sesso femminile. Il ricorso, sostenuto anche dalla creatrice di Harry Potter, era contro la decisione di permettere alle trans di accedere a servizi riservati alle donne. "È una vittoria delle donne", il commento della Rowling.