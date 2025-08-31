La "Coppa Cobram" di Fantozzi rivive a Firenze

L'omaggio alla temutissima gara ciclistica "Coppa Cobram" - a 50 anni dall'uscita del Film cult "Fantozzi contro tutti" - si celebra a piazzale Michelangelo a Firenze con tantissimi fan di Paolo Villaggio e dei suoi personaggi. "Tutti noi abbiamo vissuto situazioni di disagio, tutti noi ci siamo sentiti Fantozzi nella vita", dice un partecipante.