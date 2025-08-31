Logo Tgcom24
Spettacolo
A 50 ANNI DAL FILM CULT

La "Coppa Cobram" di Fantozzi rivive a Firenze

A piazzale Michelangelo l'omaggio di tantissimi fan di Paolo Villaggio e dei suoi personaggi

di Cristiano Puccetti
31 Ago 2025 - 19:54
01:33 

L'omaggio alla temutissima gara ciclistica "Coppa Cobram" - a 50 anni dall'uscita del Film cult "Fantozzi contro tutti" - si celebra a piazzale Michelangelo a Firenze con tantissimi fan di Paolo Villaggio e dei suoi personaggi. "Tutti noi abbiamo vissuto situazioni di disagio, tutti noi ci siamo sentiti Fantozzi nella vita", dice un partecipante.

Fantozzi vinse la gara indetta dal "Direttore totale" della sua azienda, Visconte Cobram, grazie a una bibita energizzante acquistata alla partenza, la Bomba, ma terminò la sua corsa in un carro funebre. Alla rievocazione, presenti tutti i personaggi dei film di Villaggio, dalla signorina Silvani alla contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal mare, ma anche la famiglia di Fantozzi e il sempre presente ragionier Filini.

