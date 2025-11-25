Logo Tgcom24
Spazio
La Shenzhou 22

La Cina lancia una navicella per assistere il rientro degli astronauti bloccati

Sulla stazione spaziale

25 Nov 2025 - 11:34
00:48 

La Cina lancia la navicella Shenzhou 22 per assistere il rientro degli astronauti bloccati sulla stazione spaziale.

