La Cina lancia un gruppo di satelliti nello spazio

Si tratta del satellite meteorologico Fengyun-3 08 per migliorare"le previsioni globali

28 Set 2025 - 07:35
00:41 

La Cina ha lanciato con successo il satellite Fengyun-3 08 dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, utilizzando il razzo vettore Lunga Marcia 4C. Il satellite, sviluppato dalla Shanghai Academy of Spaceflight Technology (SAST), è entrato nell'orbita prestabilita, completando con successo il 596° volo della serie di razzi vettori Lunga Marcia. Si tratta del 22° satellite meteorologico lanciato con successo dal Paese. Operando in un'orbita eliosincrona, il Fengyun-3 08 non è solo destinato alle previsioni meteorologiche, al monitoraggio della chimica atmosferica e dei cambiamenti climatici, ma fa anche parte di una rete cruciale. Formerà un cluster di osservazione con altri satelliti Fengyun in orbita (come FY-3E, FY-3F e FY-3G) per garantire una copertura globale completa. A livello internazionale, il satellite si distingue per un primato: è dotato di nove strumenti di telerilevamento avanzati, tra cui uno spettrale a media risoluzione, un rilevatore atmosferico iperspettrale a infrarossi e un imager a microonde. Grazie a questi strumenti, realizzerà per la prima volta un rilevamento preciso ad alta precisione dei gas serra globali con un'ampiezza di copertura di 100 chilometri.

