La Bulgaria adotta l'euro tra timori e incertezze

I sostenitori insistono però che l'euro rafforzerà l'economia, i legami con l'Occidente e proteggerà dall'influenza russa. Dopo l'iperinflazione degli anni '90, la Bulgaria aveva già ancorato la sua valuta prima al marco tedesco e poi all'euro. "Ora potrà finalmente partecipare alle decisioni all'interno dell'unione monetaria", spiega l'economista Georgi Angelov. Le piccole e medie imprese risparmieranno circa 500 milioni di euro in commissioni di cambio, secondo la presidente della BCE Christine Lagarde. Anche il turismo, che vale l'8% del Pil dovrebbe beneficiarne.