La Bce invita a tenere i contanti: "Sono cruciali durante le crisi"

Elogio del contante. In uno studio della Bce, banconote e monete, diventate quasi obsolete in un'epoca di pagamenti digitali, tornano a essere consigliate per far fronte a scenari di crisi. "Keep calm and carry cash" è il titolo dell'analisi che cita il motto della celebre campagna rivolta agli inglesi agli albori della seconda guerra mondiale. Nella pubblicazione di Francoforte vengono analizzati quattro diversi scenari di crisi recenti: quella del debito in Grecia del 2015, la pandemia da Covid-19 nel 2020, l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e, infine, il blackout dello scorso aprile in Spagna e Portogallo. In tutte queste situazioni si sono registrati picchi della domanda di contante da parte della popolazione, confermando il ruolo della valuta fisica come asset sicuro. Meglio tenere sempre in casa almeno 70-100 euro per le spese necessarie in un arco di 72 ore, è il consiglio.