La battuta di Zelensky a Macron: "Pensavo fossi di nuovo bloccato nel traffico"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha tenuto colloqui bilaterali con i leader mondiali a margine della sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Incontrando il presidente francese Emmanuel Macron, Zelensky si è rivolto al capo dell'Eliseo con una battuta: "Pensavo fossi di nuovo nel traffico", ha scherzato, abbracciando Macron. Il riferimento era all’episodio di due giorni prima, quando Macron era rimasto bloccato in auto a causa del passaggio del convoglio di Donald Trump, un imprevisto ripreso in video e rapidamente diventato virale sui social.