Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
L'ADDIO

La bara, il vestito, la cremazione: Ornella Vanoni aveva predisposto tutto

A raccontare di come voleva andarsene è Mario Lavezzi, produttore e amico di una vita

di Silvia Carrera
23 Nov 2025 - 12:35
01:40 

Aveva predisposto tutto Ornella Vanoni, per quello che sarebbe stato il suo ultimo saluto al mondo. A raccontare di lei e di come voleva andarsene è Mario Lavezzi, produttore e amico di una vita. La cantante aveva già deciso la bara, che doveva essere economica; aveva scelto il musicista per le esequie, Paolo Fresu; il vestito, la cremazione e lo spargimento in mare delle ceneri, magari a Venezia.

video evidenza
ornella vanoni