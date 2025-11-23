La bara, il vestito, la cremazione: Ornella Vanoni aveva predisposto tutto

Aveva predisposto tutto Ornella Vanoni, per quello che sarebbe stato il suo ultimo saluto al mondo. A raccontare di lei e di come voleva andarsene è Mario Lavezzi, produttore e amico di una vita. La cantante aveva già deciso la bara, che doveva essere economica; aveva scelto il musicista per le esequie, Paolo Fresu; il vestito, la cremazione e lo spargimento in mare delle ceneri, magari a Venezia.