Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
TgcomMag
DOPO 155 anni

L'ultimo treno da Milano Porta Genova

La stazione ferroviaria di Milano Porta Genova chiude definitivamente: per l'occasione organizzato un ultimo viaggio su un treno storico

13 Dic 2025 - 12:55
01:32 
video tg
treno