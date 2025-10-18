Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
APPROVATA LA DEROGA

L'Ue "salva" gli spaghetti alle vongole: via libera alla pesca sotto taglia

La deroga tanto attesa arriva a grande maggioranza dalla Commissione Pesca del Parlamento europeo

18 Ott 2025 - 09:29
00:40 

Per i prossimi cinque anni in Italia è ancora permessa la pesca di vongole dell'Adriatico da 22 millimetri, rispetto ai 25 millimetri del regolamento, misura che consente alle flotte nazionali di pescare molluschi più piccoli rispetto agli standard europei. La deroga tanto attesa arriva a grande maggioranza dalla Commissione Pesca del Parlamento europeo, dopo un'obiezione sollevata dagli spagnoli. Tre millimetri che fanno la differenza in un settore che vale 60 milioni di euro, che diventano 140 milioni considerando l'intera filiera. Il via libera, a partire dal 1° gennaio 2026 alla fine del 2030, non riguarda tutte le vongole, ma solamente i cosiddetti "lupini di mare", che faticano a raggiungere la taglia commerciale rispetto alla verace filippina di allevamento, praticamente ormai annientata dal granchio blu.

vongole
video evidenza