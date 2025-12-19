L'Ucraina colpisce per la prima volta una nave russa nel Mediterraneo

L'Ucraina ha annunciato di aver colpito per la prima volta una petroliera appartenente alla cosiddetta "flotta fantasma russa" nel Mar Mediterraneo. Le immagini mostrano un drone che colpisce la petroliera, seguito da diverse esplosioni. Secondo una fonte di Kiev citata dalla "Cnn", la nave russa "ha subito danni critici" nell'attacco e "non può più essere utilizzata per lo scopo previsto". "Al momento dell'operazione speciale, la nave russa non trasportava alcun carico ed era vuota - ha aggiunto la fonte ucraina -. Di conseguenza, questo attacco non rappresenta alcuna minaccia ecologica per la regione".