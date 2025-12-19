Logo Tgcom24
Mondo
L'ATTACCO CON DRONI

L'Ucraina colpisce per la prima volta una nave russa nel Mediterraneo

Kiev ha bombardato una petroliera della cosiddetta "flotta fantasma" di Mosca

19 Dic 2025 - 17:06
00:34 

L'Ucraina ha annunciato di aver colpito per la prima volta una petroliera appartenente alla cosiddetta "flotta fantasma russa" nel Mar Mediterraneo. Le immagini mostrano un drone che colpisce la petroliera, seguito da diverse esplosioni. Secondo una fonte di Kiev citata dalla "Cnn", la nave russa "ha subito danni critici" nell'attacco e "non può più essere utilizzata per lo scopo previsto". "Al momento dell'operazione speciale, la nave russa non trasportava alcun carico ed era vuota - ha aggiunto la fonte ucraina -. Di conseguenza, questo attacco non rappresenta alcuna minaccia ecologica per la regione".

La Russia ha creato una "flotta fantasma" dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel 2022. Queste navi, spiegano gli analisti internazionali, trasportano il petrolio russo dai porti del Baltico e del Mar Nero nonostante le sanzioni occidentali, facendo guadagnare al Cremlino centinaia di milioni di dollari ogni anno.

video evidenza
ucraina
russia