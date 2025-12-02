L'Italia accelera sulla cybersicurezza: allo studio una quarta forza armata

Difendersi non basta più: la guerra ibrida impone nuove modalità di confronto. Lo hanno sottolineato nell'arco di pochi giorni l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone (Nato) e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Gran Bretagna, Germania e Francia si sono già mosse in questa direzione, dotandosi di strutture e mezzi adeguati. L'Italia sta cercando di recuperare il tempo perduto: l'ipotesi allo studio è quella di creare una "quarta forza armata", oltre a esercito, marina e aeronautica. Un'arma cyber.