Mondo
Il reportage

L'inviata Mediaset a Sderot: "Da Nord fino a Gaza City si vedono solo macerie"

"Paola Nurnberg racconta che cosa rimane dopo i bombardamenti dell'offensiva israeliana"

16 Set 2025 - 20:39
01:19 

Da Sderot si può osservare la Striscia di Gaza distante pochissimi chilometri. Dal Nord fino a Gaza City si vedono solo macerie. I bombardamenti dell'offensiva israeliana si sono fatti più intensi e forti.  

