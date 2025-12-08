L'intelligenza artificiale arriva sotto l'albero

"Bastano meno di 20 euro al mese per una piattaforma di editingdi Giulia Ronchi
Intelligenza artificiale sotto l'albero. Quest'anno non si regalano solo prodotti tecnologici ma anche buoni regalo per app e programmi che utilizzano l'AI per editare testi e immagini o creare musica su richiesta. Un esempio? Bastano meno di 20 euro al mese per una piattaforma di editing che eccelle nelle infografiche. Molto in voga anche i programmi per chi lavora nel marketing e, quindi, ha bisogno di creare brevi video per i social. Esistono vari piani gratuiti, ma si può arrivare a spendere oltre 200 euro al mese. Per i programmatori, invece, ci sono alcuni servizi che permettono di farsi aiutare da un'assistente conversando normalmente e non in codice. Esistono poi servizi che hanno rivoluzionato la vita di chi lavora con video e audio, con strumenti ad hoc e un assistente virtuale al montaggio.