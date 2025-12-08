Logo Tgcom24
Economia
IDEE PER NATALE

L'intelligenza artificiale arriva sotto l'albero

"Bastano meno di 20 euro al mese per una piattaforma di editing

di Giulia Ronchi
08 Dic 2025 - 15:45
Intelligenza artificiale sotto l'albero. Quest'anno non si regalano solo prodotti tecnologici ma anche buoni regalo per app e programmi che utilizzano l'AI per editare testi e immagini o creare musica su richiesta. Un esempio? Bastano meno di 20 euro al mese per una piattaforma di editing che eccelle nelle infografiche. Molto in voga anche i programmi per chi lavora nel marketing e, quindi, ha bisogno di creare brevi video per i social. Esistono vari piani gratuiti, ma si può arrivare a spendere oltre 200 euro al mese. Per i programmatori, invece, ci sono alcuni servizi che permettono di farsi aiutare da un'assistente conversando normalmente e non in codice. Esistono poi servizi che hanno rivoluzionato la vita di chi lavora con video e audio, con strumenti ad hoc e un assistente virtuale al montaggio. 