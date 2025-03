L'influencer Rita De Crescenzo promuove la manifestazione M5s del 5 aprile

L'energia non difetta certo a Rita De Crescenzo, influencer da quasi 2 milioni di followers che si prepara a sbarcare a Roma il prossimo 5 aprile. L'occasione è la manifestazione contro le armi organizzata dal Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Il suo annuncio sembra aver colto di sorpresa i pentastellati. "Ma la politica non mi interessa - assicura lei - non so nemmeno cosa sia il Movimento 5 Stelle. Siamo pronti a dire stop alle armi e ad andare a Roma". L'ultima volta che ha chiamato a raccolta i suoi followers a Roccaraso sono arrivati quasi in 10mila.