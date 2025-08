L'inchiesta del Tg4: in estate è emergenza medici

Tra ferie arretrate e vacanze estive, la carenza di medici durante la bella stagione aumenta del 20%, secondo quanto calcolato dal sindacato Anaao- Assomed. In un sistema sanitario già in crisi a farne le spese è chi resta in corsia: turni più lunghi e stressanti. Lo stesso sindacato ha rilevato che il 65% dei colleghi è in burnout, la sindrome grave di affaticamento legata allo stress da lavoro.



E ai cosidetti "gettonisti" non verrà rinnovato il contratto