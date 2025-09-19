L'Express loda Meloni: "La donna forte d'Europa"

Critiche della sinistra a parte, fuori dai confini nazionali alla premier non sono mancati i riconoscimenti. Come, recentemente, la copertina di "Time", l'autorevole magazine di New York, che la definiva alla guida dell'Europa. Parole di stima arrivano nelle stesse ore dall'ambasciatore americano in Italia Tilman Fertitta. "L'Italia ora è leader politico, può primeggiare nel digitale", ha spiegato in un'intervista al "Corriere della Sera". Si dice colpito per la rapidità con la quale Meloni comprende cosa è importante per l'Italia e cosa non lo è. E lo stesso può dirsi per quanto concerne la comprensione delle dinamiche nell'Ue e nella Nato.