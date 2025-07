L'ex sindaco Matteo Ricci indagato per presunte irregolarità

"Sorprendentemente questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia mi è stato recapitato per la vicenda annosa degli affidi dei murales, delle feste del casco di Valentino Rossi". I fatti li racconta lui, Matteo Ricci, eurodeputato Pd, ex sindaco di Pesaro e soprattutto candidato in pectore del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Indagato per presunte irregolarità che avrebbe commesso quando era primo cittadino, negli affidi diretti, senza cioè gara pubblica, a due associazioni culturali per effettuare lavori e organizzare eventi, tra i quali anche la realizzazione del gigantesco casco in onore di Valentino Rossi. Valore delle commesse circa 600mila euro. "Sono sorpreso - ha commentato Ricci - in vita mia non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici". L'inchiesta della procura di Pesaro potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle prossime regionali nelle Marche, mettendo a rischio la tenuta del campo largo. La segretaria dem, Elly Schlein, già alle prese con l'inchiesta di Milano,efa sapere di seguire "passo passo la vicenda".