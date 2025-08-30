L'ex presidente del Parlamento ucraino freddato in strada: le immagini

L'ex presidente della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, Andriy Parubiy, 54 anni, è stato ucciso stamattina a Leopoli, colpito otto volte da un uomo che si spacciava per un rider, come riporta "Ukrinform" da fonti delle forze dell'ordine. Il killer, che indossava un casco nero con segni gialli e stava guidando una bici elettrica, ha poi nascosto la pistola in una borsa ed è fuggito. Kiev ha ufficialmente avviato un'operazione speciale, detta Siren, per arrestare l'assassino.