L'ex presidente del Parlamento ucraino freddato in strada: le immagini

Il killer, ora ricercato da Kiev, si è spacciato per rider
L'ex presidente della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, Andriy Parubiy, 54 anni, è stato ucciso stamattina a Leopoli, colpito otto volte da un uomo che si spacciava per un rider, come riporta "Ukrinform" da fonti delle forze dell'ordine. Il killer, che indossava un casco nero con segni gialli e stava guidando una bici elettrica, ha poi nascosto la pistola in una borsa ed è fuggito. Kiev ha ufficialmente avviato un'operazione speciale, detta Siren, per arrestare l'assassino.
Parubiy era ricercato da Mosca. Secondo il ministero dell'Interno russo, l'uomo era stato inserito nella lista dei criminali ricercati dal novembre del 2023. Il Comitato investigativo lo aveva incriminato in contumacia per presunte atrocità commesse nel Donbass nel 2014, che avrebbero provocato oltre 1.200 tra morti e feriti.
