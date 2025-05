L'ex ministro Toninelli si dà alla psicologia

L'ex ministro M5s Danilo Toninelli, mandato in pensione dalla politica per il divieto al terzo mandato dei Cinquestelle, si dà alla psicologia. Si è lanciato, infatti, con due soci, nel business della salute mentale fondando la società "Basta pensieri", con l'obiettivo di creare di siti internet, piattaforme web e social network, "per mettere in contatto psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti della salute e del benessere (come medici, nutrizionisti, operatori olistici e figure equiparabili) con singoli utenti, aziende, scuole di ogni ordine e grado, università, enti pubblici e privati interessati".