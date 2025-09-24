Logo Tgcom24
L'equipaggio cinese di Shenzhou-20 verso la quarta passeggiata spaziale

L'obiettivo della missione è studiare la vita nello spazio e nuove tecnologia spaziali

24 Set 2025 - 16:00
00:28 

Dalla conclusione della loro terza attività extra-veicolare, avvenuta il 15 agosto, i tre astronauti Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie hanno fatto progressi nelle missioni sperimentali in settori quali le scienze della vita nello spazio, la ricerca umana, la fisica in microgravità e le nuove tecnologie spaziali.
La CMSA ha sottolineato che l’equipaggio ha anche svolto programmi di addestramento in orbita ed esercitazioni di emergenza a livello di sistema per la gestione della pressione, continuando al contempo a monitorare l’ambiente della stazione, a effettuare ispezioni e manutenzione delle attrezzature e a gestire l’inventario e i trasferimenti. 

