L'equipaggio cinese di Shenzhou-20 verso la quarta passeggiata spaziale

Dalla conclusione della loro terza attività extra-veicolare, avvenuta il 15 agosto, i tre astronauti Chen Dong, Chen Zhongrui e Wang Jie hanno fatto progressi nelle missioni sperimentali in settori quali le scienze della vita nello spazio, la ricerca umana, la fisica in microgravità e le nuove tecnologie spaziali.

La CMSA ha sottolineato che l’equipaggio ha anche svolto programmi di addestramento in orbita ed esercitazioni di emergenza a livello di sistema per la gestione della pressione, continuando al contempo a monitorare l’ambiente della stazione, a effettuare ispezioni e manutenzione delle attrezzature e a gestire l’inventario e i trasferimenti.