L'arrivo di Meloni in Etiopia

Il primo ministro dell'Etiopia, Abiy Ahmed, ha ricevuto la presidente del consiglio Giorgia Meloni, atterrata da poco ad Addis Abeba per partecipare al vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. "E' per me un piacere dare il benvenuto in Etiopia a Giorgia Meloni. Le nostre due nazioni saranno insieme nei prossimi tre giorni, come partner nell'organizzazione congiunta del secondo vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari", ha scritto Ahmed in un post su X pubblicato dopo aver accolto la premier al suo arrivo.