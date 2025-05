L'appello da Gaza per l'unico bimbo sopravvissuto al raid: "Salvate Adam"

Adam ha 11 anni ed è l’unico sopravvissuto dei 10 figli della pediatra palestinese Alaa Al-Najjar, uccisi in un bombardamento su Khan Yunis. Ha ustioni e fratture gravi, ma l’ospedale Nasser non è in grado di curarlo. Suo zio Alì ha lanciato un appello disperato per portarlo in Italia. A Gaza, intanto, la guerra prosegue: intensi bombardamenti al nord e 54mila vittime secondo il ministero della Salute palestinese. Netanyahu ha convocato un vertice d’urgenza per discutere una nuova proposta americana di cessate il fuoco, mentre i rapporti con Washington si fanno sempre più tesi.