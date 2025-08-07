Trump: "Ci sono buone possibilità per un incontro a breve tra Putin e Zelensky"

Donald Trump ha dichiarato che mercoledì gli Stati Uniti hanno avuto "colloqui molto positivi" con il presidente russo Vladimir Putin. Rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale, Trump non ha fornito una tempistica per un potenziale incontro con Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Tuttavia, ha affermato che “ci sono buone possibilità che l'incontro avvenga molto presto”. Trump ha affermato che non ci sono state svolte specifiche che abbiano portato a parlare di un incontro, aggiungendo che i funzionari statunitensi stanno lavorando sulla questione “da molto tempo”. “Sono qui per chiudere la questione”, ha detto riferendosi alla guerra.