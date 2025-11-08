L'allarme della Cgia: "Al Sud più pensionati che lavoratori"

Lavoro e pensioni, un'Italia a due velocità. Secondo i dati del Centro studi della Cgia, al Sud ci sono più pensionati che lavoratori, un dato che preoccupa la tenuta futura del sistema di welfare nazionale. Ecco le cifre: nel 2024 vivevano nel Mezzogiorno 6 milioni e 400mila occupati a fronte di 7 milioni e 300mila pensionati. La regione con il disallineamento più marcato è la Puglia che registra un saldo negativo pari a circa 231 mila unità. La provincia più "squilibrata" d'Italia è Lecce, seguita da Reggio Calabria, Cosenza, Taranto e Messina.