L'accusa di Mosca: "Kiev e Londra volevano dirottare un Mig-31 russo"

Ancora non ci sono repliche a quanto affermato dall'Fsb, il principale organo di intelligence russa, che accusa Ucraina e Gran Bretagna di aver organizzato un'operazione - sventata - volta a reclutare piloti russi e dirottare un caccia supersonico Mig-31. "Il velivolo delle forze aerospaziali russe trasportava i missili ipersonici Kinzhal. Per dirottarlo gli apparati ucraini hanno promesso ai piloti un pagamento di 3 milioni di dollari", si legge nella nota dell'Fsb.