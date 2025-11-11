Logo Tgcom24
LA NOTA DELL'FSB

L'accusa di Mosca: "Kiev e Londra volevano dirottare un Mig-31 russo"

"Per farlo, Ucraina e Regno Unito hanno cercato di reclutare piloti russi"

di Luca Pesante
11 Nov 2025 - 12:48
01:33 

Ancora non ci sono repliche a quanto affermato dall'Fsb, il principale organo di intelligence russa, che accusa Ucraina e Gran Bretagna di aver organizzato un'operazione - sventata - volta a reclutare piloti russi e dirottare un caccia supersonico Mig-31. "Il velivolo delle forze aerospaziali russe trasportava i missili ipersonici Kinzhal. Per dirottarlo gli apparati ucraini hanno promesso ai piloti un pagamento di 3 milioni di dollari", si legge nella nota dell'Fsb. 

ucraina
russia