L'8 marzo fa il giro del mondo

In migliaia hanno sfidato la forte pioggia a Madrid e sono scesi in piazza per celebrare la giornata internazionale delle donne indossando il colore viola che rappresenta il valore della parità e l'importanza di continuare a costruire una società più equa e inclusiva. Le manifestanti hanno suonato tamburi e scandito slogan a sostegno dei diritti delle donne. Una marcia compatta e colorata partita dalla stazione ferroviaria di Atocha e arrivata fino a Plaza De Espana nel centro di Madrid, che è stata replicata in molte altre città.