Kim Kardashian lancia la maschera modellante per il viso: l'ironia di Anthony Hopkins

Uno dei ruoli più iconici interpretati da Anthony Hopkins è quello di Hannibal Lecter ne "Il Silenzio degli Innocenti". Il personaggio, noto per la sua natura inquietante, è raffigurato con una camicia di forza e una maschera in fibra di vetro che lascia visibili gli occhi ma copre naso e bocca con tre sbarre di metallo. In un video virale su Instagram, Hopkins ha ripreso ironicamente il personaggio per commentare la nuova maschera modellante lanciata da Kim Kardashian, scherzando sul suo aspetto simile a quello dell'accessorio indossato nel celebre film.