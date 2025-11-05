Kilimangiaro in sofferenza, colpa dell'uomo

Tre quarti delle specie vegetali naturali sono scomparse in appena un secolo. Il principale responsabile non sarebbe il cambiamento climatico...di Viviana Guglielmi
E' un allarme senza precedenti quello che arriva dal cuore dell’Africa: sul Kilimangiaro, la montagna più alta del continente, tre quarti delle specie vegetali naturali sono scomparse in appena un secolo. Il principale responsabile non sarebbe il cambiamento climatico: a minacciare la biodiversità è infatti l’uomo. Lo rivela una ricerca dell’Università di Bayreuth, nel sud della Germania, che individua nei cambiamenti dell’uso del suolo — urbanizzazione, agricoltura e deforestazione — la vera causa del declino.