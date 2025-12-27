Logo Tgcom24
GLI ORRORI DELLA GUERRA

Kiev: il palazzo sventrato dai missili di Putin

Palazzine residenziali colpite nella notte, oltre 20 i feriti, tra essi due bambini

27 Dic 2025 - 13:06
00:55 
kiev
missili
ucraina
russia
