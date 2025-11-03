Katy Perry in concerto a Bologna con problema tecnico

Tenuta robotica, palco proiettato verso l'infinito e voce potente. Oltre 25 pezzi in scaletta e tanta interazione con i fan che hanno ritrovato l'entusiasmo e la sostengono tra gli alti e bassi della sua vita. Katy Perry a Bologna - unica tappa del suo "Lifetimes tour" - ha dovuto combattere anche contro la tecnologia. Un problema al meccanismo che l'avrebbe dovuta far entrare librandosi in aria tra un intrico di funi e laser colorati l'ha bloccata dietro le quinte per 45 minuti. Lei che ha impostato il suo show come una battaglia contro l'intelligenza artificiale, guerriera pop in carne e ossa, vince lo stesso e quando tutto finalmente parte. È magia. Katy batte tutto e vola alto applaudita dai fan, un esercito da sold out già pronto anche per la nuova data italiana annunciata sul 19 luglio al Lucca Summer Festival.